Nazionale in difficoltà, Carcarino: "Manca entusiasmo, quale calciatore può riportarla"

Il momento del calcio italiano e della Nazionale, le big di Serie A e il calciomercato: sono questi i temi che tengono banco in queste ore in Italia. Per parlare di tutto questi argomenti la nostra redazione ha contattato chi di calcio è un vero esperto, ovvero il match analyst Massimo Carcarino, ex collaboratore al Sassuolo con De Zerbi e Dionisi.

Intervista a Massimo Carcarino

Si parte dalla brutta sconfitta rimediata dall'Italia per 1-2 al Maradona contro l'Inghilterra: L'Inghilterra ha fatto una gara molto tattica e aggressiva, togliendo i riferimenti di gioco all'Italia. Verratti e Jorginho non sono mai stati innescati, grazie alle marcature di Bellingham e Wright-Philipps. L'impostazione è stata così lasciata ai due centrali e i problemi si sono visti, i dati dicono che inoltre Acerbi sia stato il giocatore ad aver ...

