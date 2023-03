Massimo Boldi ha una nuova fiamma? Chi è la bionda apparsa per poco sui suoi social

(Di sabato 25 marzo 2023)posta una foto di una misteriosa ragazzae accende il gossip. La giovane è comparsa suidell’attore ma lo scatto è stato poi prontamente rimosso. Un gesto che ha scatenato la curiosità sulla reale natura del rapporto tra i due. Lamisteriosa si chiama Elisa Barranu e ha appena 21 anni. Suisi definisce modella e content creator e vanta oltre 100 mila follower su Instagram e quasi 640 mila su TikTok., che non è nuovo a passioni per giovani donne, ha accompagnato la foto con una frase: “Lei è la mia amica”. “Conc’è un rapporto di amicizia e di lavoro”, si è affrettata a precisare la ragazza. Ma sarà vero?...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SGraffieti : @giacomozucco Cugino ma non dalla parte di Massimo Boldi - HandyCrypto : @marcocostanza_ @giacomozucco Quella strana somiglianza con uno dei cugini di massimo boldi - ASvenom18 : @marcocostanza_ @giacomozucco Sembra una fusione tra Massimo Boldi e Elon Musk - thesigdominic : @milanino48 sisi mo me metto a pazientà con Massimo Boldi - massimo_san : @lastknight Il vuoto lasciato dai cinepanettoni di Neri Parenti/Boldi/DeSica, qualcuno doveva pur riempirlo -

Christian De Sica ha fatto ben tre nomi che vanno dal collega e amicoa Paolo Rossi per poi fare quello di Renato Pozzetto , per Iva Zanicchi, invece, si tratta di Paolo Rossi . Serena ..., il celebre comico milanese, ha annunciato il suo nuovo progetto cinematografico, 'Vacanze in famiglia', diretto da Neri Parenti. La pellicola ...è sempre molto attivo sui social e recentemente ha pubblicato una foto dell'amico Jerry Calà , augurandogli una pronta guarigione dopo l'infarto che l'ha colpito mentre stava dirigendo ...

Massimo Boldi, ecco la nuova donna all’improvviso: sembra una modella PASSIONEtecnologica.IT

Nemmeno la morte, che in Italia è processo santificatore, almeno nell'immediato, è servita a dare a Enzo Jannacci quel che è di Enzo Jannacci. E nemmeno, se è ...Massimo Boldi, il celebre comico milanese, ha annunciato il suo nuovo progetto cinematografico, “Vacanze in famiglia”, diretto da Neri Parenti. La pellicola ...