Marsiglia | lo sfondo di Alexis Sanchez contro l’Inter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauOrbez1887 : La Juventus deve decidere sul riscatto di Arek Milik dal Marsiglia. Sullo sfondo resta l'ennesimo ritorno di Alvaro… - newsjlive : ?? La Juventus deve decidere sul riscatto di Arek Milik dal Marsiglia a 7 milioni di euro + 2 di bonus. ???? Nel caso… -

La Juventus sta decidendo sul riscatto di Arek Milik dal, operazione che i bianconeri sembrano disposti a concludere. Sullo, in caso di necessità di un'alternativa, resta l'ennesimo ritorno di Alvaro Morata . Si tratterebbe del terzo ...La Juventus sta decidendo sul riscatto di Arek Milik dal, operazione che i bianconeri sembrano disposti a concludere. Sullo, in caso di necessità di un'alternativa, resta l'ennesimo ritorno di Alvaro Morata . Si tratterebbe del terzo ...... ultimo dei quali quello per 4 - 1 contro il Nantes; é però ancora prima, a + 5 dal, con ...- Moting che si vede sfilare la palla Si parte! Calcio d'avvio battuto dal PSG in maglia a...