Foggia sconfitto. Si dimette un altro allenatore e il presidente medita di lasciare Calcio serie C girone C: i risultati delle squadre pugliesi oggi (Di sabato 25 marzo 2023) Foggia sconfitto in casa dal Monterosi Tuscia: 1-2 il finale allo "Zaccheria". L'allenatore Mario Somma, subentrato a Fabio Gallo dimessosi, si è dimesso a sua volta oggi. Il presidente Nicola Canonico non ha gradito la contestazione ed ha detto che la squadra è ora in autogestione, medita il passo indietro. Giugliano-Fidelis Andria 4-2, Taranto-Avellino 3-2 e Viterbese-Audace Cerignola

