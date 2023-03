ATP Montecarlo 2023, Novak Djokovic sarà al via del torneo nel Principato (Di sabato 25 marzo 2023) Nella settimana del 9-16 aprile ci sarà da divertirsi. Come da tradizione, spetterà al torneo di Montecarlo darà il via alla stagione sulla terra rossa del circuito ATP. Il 1000 nel Principato avrà un roster di partecipanti estremamente importante e, dopo la conferma del ritorno dello spagnolo Rafael Nadal, ha risposto presente anche Novak Djokovic. I due “mostri sacri” del tennis torneranno a giocare, dopo aver saltato la trasferta americana per motivi diversi: Rafa, costretto a recuperare dal problema all’anca, si è dedicato alla preparazione sull’amata terra rossa con l’obiettivo ambizioso di arrivare al Roland Garros e di vincere il suo 15° titolo a Parigi; Nole non ha potuto essere negli States per il suo status di non vaccinato al Covid-19. Il serbo avrà motivazioni particolari, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Nella settimana del 9-16 aprile cida divertirsi. Come da tradizione, spetterà aldidarà il via alla stagione sulla terra rossa del circuito ATP. Il 1000 nelavrà un roster di partecipanti estremamente importante e, dopo la conferma del ritorno dello spagnolo Rafael Nadal, ha risposto presente anche. I due “mostri sacri” del tennis torneranno a giocare, dopo aver saltato la trasferta americana per motivi diversi: Rafa, costretto a recuperare dal problema all’anca, si è dedicato alla preparazione sull’amata terra rossa con l’obiettivo ambizioso di arrivare al Roland Garros e di vincere il suo 15° titolo a Parigi; Nole non ha potuto essere negli States per il suo status di non vaccinato al Covid-19. Il serbo avrà motivazioni particolari, ...

