ATP Miami, Andy Murray subito fuori: “Mi aspettavo di più. Alcaraz? (Di sabato 25 marzo 2023) Andy Murray è uscito subito al primo turno all’ATP Miami. Il britannico ha ceduto in due set con il punteggio di 6-4 7-5 per mano di Dusan Lajovic. Una sconfitta inattesa dopo un buonissimo inizio di stagione. Murray ha quindi commentato quanto successo in questa maniera: “Ho lottato, ho servito molto bene, ma negli altri ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023)è uscitoal primo turno all’ATP. Il britannico ha ceduto in due set con il punteggio di 6-4 7-5 per mano di Dusan Lajovic. Una sconfitta inattesa dopo un buonissimo inizio di stagione.ha quindi commentato quanto successo in questa maniera: “Ho lottato, ho servito molto bene, ma negli altri ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - infoitsport : Sinner-Djere all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita - infoitsport : Musetti-Lehecka pronostico, Atp Miami: Over 22.5 a 1.9 - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS #Atp 1000 #Miami, Jannik #Sinner al 3° turno: battuto il serbo #Djere 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis -