Scontro aperto tra Onestini e Oriana: "Mi ha messo in difficoltà, non si fa" (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono ormai diversi giorni che Luca Onestini e Oriana Marzoli sembrano essere un po' lontani nella casa del Grande Fratello Vip 7. Eppure a far scattare la scintilla del litigio tra i due amici è stato il gioco obbligo o verità. Tutto è partito quando Luca ha chiesto ad Oriana di dire la verità su: se preferirebbe vincere il programma oppure scegliere Daniele Dal Moro. Scoppia il litigio tra Oriana e Luca Onestini, tutto per un gioco Oriana ha preso malissimo la domanda posta da Luca durante il gioco. Perché? Perché lei vorrebbe sia Daniele che la vittoria del GF Vip 7, chiaramente. Sarebbe falsa se dicesse che non vorrebbe vincere. La Marzoli se l'è presa persino con Micol Incorvaia affermando che la ragazza non può fare il paragone tra la sua storia d'amore con Edoardo Tavassi e il ...

