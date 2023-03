Legge sulle madri detenute | cosa prevedeva la proposta del Pd già votata alla Camera da tutti i partiti con la sola astensione di Fdi

(Di giovedì 23 marzo 2023) Uno stop, nella migliore delle ipotesi. Un balzo all’indietro sui diritti, se ad essere approvata sarà la nuovadella Lega depositata nel pomeriggio. E’ questa la pagina scritta oggi in Commissione giustiziasui diritti delle. Una scelta che porta la firma di Fratelli d’Italia e viene sbandierata anche dal Carroccio che proprio un anno fa aveva votato il provvedimento di cui ora decreta la morte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una serie di emendamenti proposti da Fratelli d’Italia, che avrebbero “peggiorato non solo il provvedimento ma anche lain vigore”, sostiene Alessandro Zan (Pd). Laoriginale – Obiettivo principale del testo, presentato nella legislatura in corso ddem Debora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'La gravidanza non sarà pù una scusa: chi commette reati verrà sanzionato, pur nel rispetto dei diritti di tutti, n… - Agenzia_Ansa : I parlamentari dem ritirano le firme alla proposta di legge sulle detenute madri, contestando le misure più severe… - MatteoRichetti : Il primo a depositare una proposta di legge sulle detenute madri in questa Legislatura è stato il collega e amico @Enrico__Costa. 1/3 - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Legge sulle madri detenute, proteste del Pd. Serracchiani: “Situazione vergognosa. Il governo ha posizioni di incivilt… - maximchd : RT @ilgiornale: Tolte le firme del Pd sul disegno di legge che avrebbe attuato una stretta sulle borseggiatrici. Salvini: 'Ripresenteremo s… -

...un piano dell'azienda che avrebbe portato tutti i dati americani fuori dalla portata della... il leader della Lega si confermi in cima alla lista dei leader con più followerpiattaforme, ...... hanno in buona sostanza ridimensionato la portata delle rimostranze dei residenti, glissando... facendo semplicemente rispettare la. Non risparmiando infine una stoccata al centrosinistra ...... come ad esempio la maternità surrogata o utero in affitto, vietata dalla40/2004, ... rispondendo a un'interrogazione di Ronzulli, Gasparri e altri (FI)politiche del governo in materia di ...

Parigi, Place de la Bastille stracolma di manifestanti contro la legge sulle pensioni RaiNews

Fermare le stragi sulle strade e autostrade italiane dove l’anno scorso le vittime sono state oltre tremila: questo l’obiettivo del governo che lavora per il mese prossimo ad un ...Il Pd ha deciso di ritirare il disegno di legge sulle detenute madri, a prima firma Serracchiani, attuale capogruppo Dem a Montecitorio (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, ...