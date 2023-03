Jimmy Ghione aggredito dal barista dell’Agenzia delle Entrate: “Non fa gli scontrini” (Di giovedì 23 marzo 2023) Un bar dell’Agenzia delle Entrate che non fa gli scontrini. Il curioso caso dell’ufficio romano del Torrino era già stato denunciato da Striscia la Notizia nel 2018. Quando quest’anno l’inviato Jimmy Ghione è tornato sul posto per verificare se qualcosa era cambiato l’accogienza non è stata delle migliori. “Prendo un coltello e l’ammazzo” è la frase rivolta a @JimmyGhione e al suo cameraman, dal barista che non emette lo scontrino fiscale al bar dell’Agenzia delle Entrate. Al link il video dell’aggressione: https://t.co/jD52UDt20V#striscialanotizia #JimmyGhione #Roma pic.twitter.com/3Qjyu7OXFy — Striscia la notizia (@Striscia) March ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) Un barche non fa gli. Il curioso caso dell’ufficio romano del Torrino era già stato denunciato da Striscia la Notizia nel 2018. Quando quest’anno l’inviatoè tornato sul posto per verificare se qualcosa era cambiato l’accogienza non è statamigliori. “Prendo un coltello e l’ammazzo” è la frase rivolta a @e al suo cameraman, dalche non emette lo scontrino fiscale al bar. Al link il video dell’aggressione: https://t.co/jD52UDt20V#striscialanotizia ##Roma pic.twitter.com/3Qjyu7OXFy — Striscia la notizia (@Striscia) March ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Curioso ma vero: al bar dell'Agenzia delle Entrate non fanno gli scontrini. La troupe di 'Striscia la Notizia', gui… - fanpage : Il bar dell’Agenzia delle Entrate non fa gli scontrini: botte e spintoni a Jimmy Ghione e la troupe di Striscia la… - roccoterlizzi : RT @Corriere: Jimmy Ghione di «Striscia» aggredito al bar dell'Agenzia delle Entrate. «Fate gli scontrini?» e giù botte - GaetaniLeonardo : RT @Striscia: Stasera a Striscia, Jimmy Ghione torna al bar dell’Agenzia delle Entrate dopo l’aggressione @JimmyGhione #striscialanotizia #… - TizioGiusto : RT @GUERRIERA110: Striscia e il caso del bar (nell'Agenzia delle Entrate) che non fa scontrini dal 2018. Il titolare a Jimmy Ghione: «Ti am… -