Cardinale | «Incontro positivo con Fontana per lo stadio»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Dopo l'incontro stamattina al Comune di Milano, Gerry #Cardinale ha fatto visita anche al presidente della Region… - AntoVitiello : ?? Gerry #Cardinale dopo l'incontro al palazzo della Regione Lombardia: 'Un buon meeting, stiamo lavorando', le par… - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: ?? Dopo l'incontro stamattina al Comune di Milano, Gerry #Cardinale ha fatto visita anche al presidente della Regione Lomb… - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: ?? Gerry #Cardinale dopo l'incontro al palazzo della Regione Lombardia: 'Un buon meeting, stiamo lavorando', le parole a… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Milan, Cardinale: «Buon incontro con Fontana, lavoriamo su stadio»: “Per il momento nessuna no… -

...l'tra il sindaco Beppe Sala e i vertici rossoneri, nello specifico l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il presidente Paolo Scaroni. Presente anche il patron di RedBird Gerry,...Nuovo Stadio a La Maura, oggi pomeriggio alla Regione Dopo l'cone Furlani , il Sindaco Giuseppe Sala è stato intercettato dai giornalisti, spiegando che il Milan ha sì confermato ...... dopo l'con i vertici del Milan questa mattina a Palazzo Marino. Sala: 'Se non c'e' un ... Milan,ha incontrato anche il governatore lombardo Fontana Dopo aver incontrato il sindaco ...

Nuovo stadio Milan, incontro Gerry Cardinale e sindaco Sala: «Avanti con La Maura, ma serve il progetto» Corriere della Sera

Terminato l'incontro a Palazzo Lombardia tra Gerry Cardinale, accompagnato dall'AD Giorgio Furlani e da un consulente di per lo stadio di RedBird, e il presidente della Regione Attilio Fontana. Tema ...AVANTI CON LA MAURA - Il progetto per il nuovo impianto rossonero nella zona di La Maura è in piedi e pronto ad essere vagliato, ma Cardinale ha due settimane per presentarlo: l'incontro di oggi con ...