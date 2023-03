Armi all’Ucraina, Cacciari a Cusano Media Group: “Siamo in guerra anche noi, inutile negarlo” (Di giovedì 23 marzo 2023) Armi all’Ucraina. La premier Giorgia Meloni ieri ha annunciato che l’Italia ha “formalizzato un sesto pacchetto di aiuti militari”, con invio di Armi che “rafforzano soprattutto le difese aeree” di Kiev. Una presa di posizione che ha spaccato la maggioranza, con Lega e Forza Italia che non hanno mancato di sottolineare idee non del tutto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023). La premier Giorgia Meloni ieri ha annunciato che l’Italia ha “formalizzato un sesto pacchetto di aiuti militari”, con invio diche “rafforzano soprattutto le difese aeree” di Kiev. Una presa di posizione che ha spaccato la maggioranza, con Lega e Forza Italia che non hanno mancato di sottolineare idee non del tutto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Altro che armi gratis. Già speso quasi 1 miliardo di euro per inviare armi all'Ucraina. Mentre in Italia dobbiamo f… - GuidoDeMartini : ?? IN PARLAMENTO SI COMINCIA AD ASCOLTARE LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI CONTRARI ALL’INVIO DI ARMI IN UCRAINA ?? ROM… - HSkelsen : Che la posizione della Lega coincida con quella del M5S sull'invio di armi all'Ucraina non mi sconvolge. Ho ancora… - alcardone37 : RT @jacopo_iacoboni: Mentre nel Parlamento italiano Giuseppe Conte chiedeva di non mandare più armi all’Ucraina, la Russia faceva questo su… - BSicolo : RT @Gitro77: Altro che armi gratis. Già speso quasi 1 miliardo di euro per inviare armi all'Ucraina. Mentre in Italia dobbiamo fare i conti… -