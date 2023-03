Vergogna nella curva della Lazio: cori antisemiti e una maglia inneggiante a Hitler (Di martedì 21 marzo 2023) Ancora antisemitismo tra gli ultrà laziali. La comunità ebraica: possibile che si faccia finta di nulla? Il settore a rischio chiusura Leggi su lastampa (Di martedì 21 marzo 2023) Ancorasmo tra gli ultrà laziali. La comunità ebraica: possibile che si faccia finta di nulla? Il settore a rischio chiusura

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : Una vergogna inaudita, per l'ennesima volta. La sola solidarietà non basta più, serve intervenire con forza. Eviden… - LaStampa : Vergogna nella curva della Lazio: cori antisemiti e una maglia inneggiante a Hitler - giuliobraga : @HuffPostItalia Siete patetici. Ancora usate l'etichetta 'novax', come dei ritardati qualsiasi... Ancora siete cost… - _diegomattia_ : @partigggiano E' una vergogna quello che accade nella televisione Italiana. Complimenti per il post. Bravo. - SqualoBiaco9 : @GrandeFratello Chi non fa nulla nella casa va in Finale che Vergogna GF tutto da Copione, già pronta ad entrare pu… -