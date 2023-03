La Corea del Nord simula un contrattacco nucleare (Di martedì 21 marzo 2023) Il leader delle Corea del Nord Kim Jong-un ha guidato un’esercitazione che simulava un contrattacco nucleare. Si tratta della quinta dimostrazione missilistica questo mese che Pyongyang mette in atto per protestare contro le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. Corea del Nord: Kim guida simulazione contrattacco atomico Le esercitazioni di un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Il leader delledelKim Jong-un ha guidato un’esercitazione cheva un. Si tratta della quinta dimostrazione missilistica questo mese che Pyongyang mette in atto per protestare contro le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti edel Sud.del: Kim guidazioneatomico Le esercitazioni di un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Foconi is on fire!! ???? Nel weekend Alessio ha vinto il Grand Prix di fioretto a Busan (Corea del Sud). Che grint… - nelloscavo : Ma ci fosse stato uno che avesse controllato almeno su un motore di ricerca, prima di scrivere. Uno che si domandas… - ItaliaTeam_it : Pietro Sighel superstar dello short track! ???? ?? 1500 metri ?? 500 metri ?? Staffetta mista ?? Staffetta maschile Dop… - Al35866436Carlo : @LaLuvi2 @Romina181004671 Questo è un governo razzista e antico... ciò che è normale x noi per questi luridi non l… - MircoValdinoci : RT @Forchielli: La Corea del Sud si è unita all'America, al Giappone e ai paesi occidentali nell'embargo sui chip di ultima generazione con… -