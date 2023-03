Inter, così Radu: «Bene all’Auxerre, contento delle mie prestazioni» (Di martedì 21 marzo 2023) Radu è in prestito dall’Inter all’Auxerre in Francia. Il portiere rumeno parla in maniera positiva della squadra francese nonché del suo rendimento BUONA ESPERIENZA? Il prestito Inter Andrei Ionut Radu sulla sua vita in Francia: «Mi sono inserito Bene nell’Auxerre, sono molto contento sia delle prestazioni della squadra che delle mie individuali. Devo proseguire in questa direzione, è ciò che conta di più. La Ligue 1? Un torneo più fisico del campionato italiano, ci sono più duelli. Euro 2024? Siamo in un gruppo per noi accessibile, dobbiamo dare il massimo». Le sue parole a FRF TV Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023)è in prestito dall’in Francia. Il portiere rumeno parla in maniera positiva della squadra francese nonché del suo rendimento BUONA ESPERIENZA? Il prestitoAndrei Ionutsulla sua vita in Francia: «Mi sono inseritonell’Auxerre, sono moltosiadella squadra chemie individuali. Devo proseguire in questa direzione, è ciò che conta di più. La Ligue 1? Un torneo più fisico del campionato italiano, ci sono più duelli. Euro 2024? Siamo in un gruppo per noi accessibile, dobbiamo dare il massimo». Le sue parole a FRF TV-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

