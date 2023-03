Calciomercato.com – Sarri: ‘Alla Lazio sto litigando per avere giocatori italiani’ | Mercato (Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-20 23:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Serata di premiazione per l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, che al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino ha ritirato il premio intitolato a Corrado Viciani: “Sono stato un giocatore mediocre, ma tornare qui 40 anni dopo mi rende orgoglioso – sono le parole riportate da Sportitalia – Da bambino avevo il sogno di allenare, quando la Ternana era in Serie A andavo a vederla perché ero affascinato dal gioco. Nel calcio di oggi si gioca ogni tre giorni e c’è poco tempo per lavorare sul singolo; io sono sempre per dare priorità alle idee, e dopo 15/20 oggi riesco a plasmare i giocatori con la mia idea di calcio. MOURINHO – “È un animale da spettacolo. Simpatico e coinvolgente in storie nelle quali però non voglio ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-20 23:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Serata di premiazione per l’allenatore dellaMaurizio, che al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino ha ritirato il premio intitolato a Corrado Viciani: “Sono stato un giocatore mediocre, ma tornare qui 40 anni dopo mi rende orgoglioso – sono le parole riportate da Sportitalia – Da bambino avevo il sogno di allenare, quando la Ternana era in Serie A andavo a vederla perché ero affascinato dal gioco. Nel calcio di oggi si gioca ogni tre giorni e c’è poco tempo per lavorare sul singolo; io sono sempre per dare priorità alle idee, e dopo 15/20 oggi riesco a plasmare icon la mia idea di calcio. MOURINHO – “È un animale da spettacolo. Simpatico e coinvolgente in storie nelle quali però non voglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, perché nessun #Primavera con #Pioli? Fra le migliori 4 d'Europa, un potenziale 'salva mercato' [@TramacEma] - cmdotcom : La #Figc ha già consegnato la 'Seconda carta #Covisoc'. Anche in questa, la #Juve non è citata, il -15 può rimanere - sportli26181512 : Milan, Brahim Diaz può essere riscattato a 22 milioni di euro. Ci pensano anche due club inglesi: Il Real Madrid po… - cmdotcom : #Sarri: 'Alla #Lazio sto litigando per avere giocatori italiani' - cmdotcom : #Ibrahimovic, l'uomo che si crede supereroe stringe i pugni e sfrutta l'assist del destino -