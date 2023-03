Rigassificatore di Piombino | la Golar Tundra è ormeggiata | ecco a cosa servirà

(Di lunedì 20 marzo 2023) È pronto a entrare in funzione ildi(Livorno). Snam ha acquistato una nave rigassificatrice, la, dalla capacità di 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno, che ha completato l’ormeggio al porto della città toscana. La nave è giunta in rada nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo. La sua funzione è quella di riconvertire allo stato gassoso, e poi immettere nella rete nazionale, il gnl (gas naturale liquefatto) che giungerà a. “La nave è. A questo punto le operazioni di inserimento all’interno della banchina sono completate” ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani che si trovava a. La nave rigassificatricenel porto di ...

leggi anche Prezzo gas e luce, "entro l'estate le bollette scenderanno di almeno 1000 euro a famiglia" Golar Tundra, il nuovodiGolar Tundra è una nave rigassificatrice ...... ma se bisogna considerare la questione da un punto di vista della cittadinanza e dell'impatto che questomobile ha sul porto di, ritengo sia del tutto trascurabile".Partirà con tutta probabilità a maggio la procedura di allocazione della capacità a breve termine delgalleggiante Snam Rete Gas di. Lo ha detto oggi Elio Ruggeri, a.d. di Snam Fsru Italia, in occasione della conferenza stampa di inaugurazione della Fsru Golar Tundra che ha ...

La nave Golar Tundra entrerà in servizio dalla metà di maggio, questo l’annuncio da parte di Massimo Derchi, managing director di Snam Rete Gas, in occasione della conferenza stampa dopo l’arrivo del ...Milano, 20 mar. (Labitalia) - La nave rigassificatrice Golar Tundra, arrivata stanotte nel porto di Piombino e che dovrebbe rimanere per tre anni ...