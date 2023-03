“E ca**o”. Lucia Annunziata choc, parolaccia in diretta proprio all’ospite e scoppia il caso in Rai: cosa è successo (Di lunedì 20 marzo 2023) Lucia Annunziata si infervora nella discussione con la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, nella puntata di ‘Mezz’ora in più‘ su Raitre. Il confronto su temi come maternità surrogata e diritti delle coppie omosessuali accende il dibattito partito dalla richiesta di spiegazioni da parte della conduttrice su quanto avvenuto in Senato. Come ricostruisce Il Fatto quotidiano, in commissione Politiche europee è stata infatti bocciata la proposta di regolamento europeo che prevedrebbe la creazione di un certificato europeo di filiazione grazie al quale i bimbi nati da famiglie omogenitoriali in qualsiasi Stato europeo sarebbero automaticamente riconosciuti come figli di entrambi i genitori anche nel paese di origine dei genitori. Da qui la domanda di Lucia Annunziata alla ministra Roccella. Leggi anche: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023)si infervora nella discussione con la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, nella puntata di ‘Mezz’ora in più‘ su Raitre. Il confronto su temi come maternità surrogata e diritti delle coppie omosessuali accende il dibattito partito dalla richiesta di spiegazioni da parte della conduttrice su quanto avvenuto in Senato. Come ricostruisce Il Fatto quotidiano, in commissione Politiche europee è stata infatti bocciata la proposta di regolamento europeo che prevedrebbe la creazione di un certificato europeo di filiazione grazie al quale i bimbi nati da famiglie omogenitoriali in qualsiasi Stato europeo sarebbero automaticamente riconosciuti come figli di entrambi i genitori anche nel paese di origine dei genitori. Da qui la domanda dialla ministra Roccella. Leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Voi avete la responsabilità di farle queste leggi, ca**o'. Lucia Annunziata sbotta in diretta durante l'intervista… - patriziadegioia : RT @enrico_farda: Lucia #Annunziata, non devi scusarti per aver detto ca@@o ma per aver concorso a demolire il governo #Renzi e, con esso,… - katiasantange11 : RT @enrico_farda: Lucia #Annunziata, non devi scusarti per aver detto ca@@o ma per aver concorso a demolire il governo #Renzi e, con esso,… - gattorosarosa : RT @franzmakk: Ehiiii...Lucia #Annunziata che si fa 'scappare' un 'ca**o!' sulle dichiarazioni della ministra Roccella!!!! E vaiiiii!??????????… - MRZ1977 : RT @happosai_bu: @BimbePeppe Notare che viene acclamato dagli stessi boomer e trogloditi che invece hanno inveito (giusto pochi minuti prim… -