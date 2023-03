(Di sabato 11 marzo 2023) Soccorritori hanno evacuato ini residenti di una cittàna in preda arecord, mentre le acque in rapido aumento hanno spinto le autorità a emettere un "ultimo allarme" ...

Soccorritori hanno evacuato in elicottero i residenti di una città australiana in preda arecord, mentre le acque in rapido aumento hanno spinto le autorità a emettere un "ultimo allarme" per sgomberare il posto. L'inondazione del fiume Albert ha trasformato vaste aree intorno ...Dopo essersi formata nel nord - ovest dell'più di 30 giorni fa, la tempesta Freddy è ancora in corso e potrebbe finire nei libri dei ...i venti si attenueranno gradualmente e le...... hanno provocato. Tra le regioni più secche della media ci sono state zone del Sud America, che hanno vissuto condizioni di siccità e incendi boschivi, così come l'meridionale e ...

Inondazioni in Australia, il disastro visto dall'elicottero Agenzia askanews

