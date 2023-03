Inchiesta Bergamo | Mariano Amici | “Si indaghi su validità scientifica delle terapie | altrimenti i morti non avranno vera giustizia”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 2 marzo 2023) “I capi d’accusa con i quali la Procura diha chiesto il rinvio a giudizio per Conte, Speranza e gli altri indagati per la gestione della prima fase della pandemia serviranno a far luce soltanto su una parte degli errori commessi in quei mesi drammatici. Con questo modo di procedere e senza cambiamenti nel focus dell’attività dei magistrati, si rischia l’insabbiamento di una vicenda molto buia e di non punire i colpevoli per i reati realmente commessi: bisogna stabilire se i protocolli imposti per curare i pazienti fossero appropriati,tutti queinon“. Così, il medico di Ardea (RM) agli onori della cronaca per aver contestato le linee guida dei governi nella gestione dell’emergenza sanitaria ...