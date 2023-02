Juve | Perin sicuro | ‘Così è difficile batterci’

Sullo stesso argomento Juventus Ha detto bene: laha dato la risposta che era chiamata dare, dopo la pessima prova contro il Monza, dominatore allo Stadium in lungo e in largo. Stavolta, ...Commenta per primo Mattia, portiere della, ha parlato ai microfoni Mediaset dopo il successo contro la Lazio in Coppa Italia : 'Abbiamo dato una bella risposta dopo la gara non all'altezza contro il Monza, dal ...

Juve, Perin a Sky: 'Quando siamo questi è difficile batterci. Ne usciremo insieme' ilBianconero

Juve, Perin: “Battute Lazio e Inter, dimostrato di potercela giocare. La Coppa…” fcinter1908

Juve, Perin: 'Quando siamo questi, viene fuori la squadra che ha vinto le otto gare di fila' Calciomercato.com

Juve-Lazio, Perin e quel cambiamento dopo la pausa Mondiale: cosa ha detto Tuttosport