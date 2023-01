... Ariete con Sangiovanni 'Centro di gravità permanente' diBattiato; gli Articolo 31 con ... Tananai con Don Joe 'Vorrei cantare come Biagio' diCristicchi; Ultimo con Eros Ramazzotti un ...... Ariete con Sangiovanni 'Centro di gravità permanente' diBattiato; Articolo 31 con Fedez un ... Tananai con Don Joe 'Vorrei cantare come Biagio' diCristicchi; Ultimo con Eros Ramazzotti ...

Franco Simone ospite a “Pamela viaggia in latin” - Associazione L ... L'agone

Franco Simone ospite di “Pamela viaggia in latin” L'Opinionista

Simone Cristicchi, Franco Battiato il mio padre artistico Agenzia ANSA

A soli 64 anni si è spento don Carlo Franco, parroco della Basilica ... Il Torinese

Franco Simone e Donatella Pandimiglio - Acqua e luce (Radio Date ... EarOne

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Dopo gli annunci e le indiscrezioni, arriva a Viva Rai2! la lista completa dei duetti della serata del venerdì del Festival di Sanremo. Ad annunciarli, in un doppio video proposto dal programma di Fio ...