Carcere di Ariano Irpino | detenuto aggredisce poliziotto Il Sappe | “Un episodio grave”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – Alta tensione neldi. La denuncia è del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del segretario regionale della Campania Tiziana Guacci, che spiega la mattina di tensione vissuto nel: “Verso mezzogiorno, si è registrata l’aggressione ad un ispettore da parte di unche rifiutava il trasferimento e stava minacciando il personale con una lametta. Per contenerlo, ilha subito il peggio con una frattura ad un dito della mano comportando una prognosi di 30 giorni. Un, che va contestualizzato in una realtà operativa assai precaria. Si pensi che nel ...

