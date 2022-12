Ultime Notizie – Ucraina | attacco Russia | missili su Kiev | Bakhmut distrutta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 31 dicembre 2022)sottoa Capodanno, laattacca con lancio di. Vengono segnalate esplosioni in molte regioni, tra cuie Kharkiv, dove la difesa aereaè entrata in azione, oltre che a Kherson, Vinnytsia e Zhytomyr. L’amministrazione diha confermato che la difesa aerea è intervenuta nella capitale e nella regione. In città, si registrano un morto e un ferito. L’operatore della rete elettrica stataleUkrenergo ha deciso di limitare temporaneamente la fornitura di elettricità. “Ciò è necessario per ridurre il carico sul sistema di alimentazione nel caso in cui la nostra infrastruttura venga colpita”, ha affermato il governatore dell’oblast di Odessa Maksym Marchenko. Gli eventi confermano lo scenario delineato ...