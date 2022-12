Ucraina | capo intelligence Kiev | ' Bakhmut non esiste più'

(Di sabato 31 dicembre 2022), 31 dic. (Adnkronos) - "L'esercito russo ha quasi completamente distrutto la città di, nella regione di Donetsk, e l'ha resa inabitabile". Lo ha detto ildella dell'Kyrylo Budanov, durante la maratona informativa televisiva quotidiana. "La città è in una situazione disastrosa - ha aggiunto - A mio avviso, questa città fondamentalmente nonpiù. Alcune aree non potranno assolutamente essere ricostruite. Non sono un costruttore, ma è più facile costruire questa città da zero che ricostruirla".

RaiNews

Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, al 14 dicembre sono stati liberati 13 insediamenti nella regione. Kiev ai cittadini russi: "Mosca prepara nuova mobilitazione per 5 gennaio. Fuggite" - Mosca: la vittoria è "inevitabile" anche se la situazione in prima linea rimane "difficile" "Garantiranno la sicurezza non solo per il nostro Paese ma anche per l'intero continente", ha affermato "Bakhmut, Soledar, Kreminna… in generale, manteniamo le nostre posizioni", ha detto durante il suo discorso