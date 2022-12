Traffico Roma del 31-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovatiancora scarso è regolare sulle principali arterie stradali della città incidente in zona Largo Preneste su via Teano possibile e rallentamenti chiusa per lavori di potatura via di Torpignattara tra via Pietro rovetti e via Casilina In entrambe le direzioni fino alle 18 deviata la linea bus 409 in corso una manifestazione in zona Casal de’ pazzi nei pressi della casa di reclusione di Rebibbia possibili quindi difficoltà di circolazione nell’area circostante stasera con di fine d’anno al Circo Massimo già chiuse al transito via dei Cerchi via del Circo Massimo via dell’Ara massima di Ercole via della Greca deviate diverse linee bus di zona disposta la Questura dila chiusura della stazione di Circo Massimo della metro B B1 dalle 22 in tema di trasporto pubblico questa notte le metro ...