Rosanna Banfi contro tutti | “Io e Simone in finale a Ballando? Non ci hanno mai inquadrato E Selvaggia Lucarelli…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Pensavate di esservi tolti di mezzo, una volta per tutte, le polemiche riguardo “con le stelle”? E invece no. Il programma riesce a far rumore anche a distanza di giorni dall’ultima puntata. Dopo le forti dichiarazioni diLucarelli e lareplica della vincitrice Luisella Costamagna (https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/27/-con-le-stelle-luisella-costamagna-furiosa-con--lucarelli-non-ascolto-la-spazzatura-non-posso-tapparmi-le-orecchie-di-fronte-a-chi-offende-persino-i-miei-cari/6918017/amp/), ora ha deciso di farsi sentire un’altra concorrente del talent:. L’attrice è stata decisamente una tra le protagoniste più amate da giudici e pubblico, tanto che c’è chi scommetteva che potesse arrivare a vincere ...