No! Charlie Hebdo non ha pubblicato questa caricatura del Papa nel numero di novembre 2022

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sta circolando sui social una presunta copertina del settimanale satirico francese, che vede protagonista una versionele e lubrica diFrancesco. Non è la prima volta che finte copertine attribuite alla nota rivista scatenano un polverone sul web: di recente, per esempio, era stato molto condiviso un ritratto di Volodymyr Zelensky mentre scappa con i doni dei Magi davanti agli occhi increduli del bambin Gesù. In quel caso, come in quello che riguarda il pontefice, si tratta di una copertina mai veramente realizzata dalla testata. Per chi ha fretta: Circola sui social una presunta copertina della rivista satiricaIn essa viene raffiguratoFrancesco in comportamenti inappropriati mentre mette in guardia contro i ...