A quell'epoca la missione che si era postoera quella di far sì che ogni brasiliano potesse fare colazione, pranzo e cena tutti i giorni. Oggi 33 dei 215 milioni di brasiliani versano ancora in ...In Brasile, il primo gennaio segna l'apertura di una nuova era che è un ritorno al passato: s'alla presidenza Luiz Inacioda Silva, già presidente per due mandati dal 2003 al 2011 e poi ... Lula si insedia in Brasile, al via terzo difficile mandato - America Latina Domani darà il via al terzo mandato come presidente del Brasile. Il 1. gennaio saranno esattamente vent'anni da quando l'ex sindacalista e operaio metallurgico divenne il primo presidente di sinistra ...Il leader progressista Luiz Inacio Lula da Silva si appresta domeani a dare il via al suo terzo mandato come presidente del Brasile, con 77 anni e diverse incognite che riguardano principalmente la go ...