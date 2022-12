L’Europa League salva la Juventus? Il crollo è dietro l’angolo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lanon avrebbe di certo voluto prendere parte al, ma la retrocessione deve essere onorata perre la squadra. La campagna europea dellain questa stagione è stata la peggiore dall’anno 2013-14, anno in cui la squadra allora allenata da Antonio Conte venne eliminata dal Galatasaray già alla fase a gironi di Champions. JuvedipendenzaNon è stato per nulla facile per i bianconeri accettare questo triste risultato, anche perché arrivato con la bellezza di ben cinque sconfitte in sole sei gare, ma la miglior differenza reti contro il Maccabi Haifa ha permesso almeno di retrocedere in Europa, competizione che può arricchire le casse bianconere. Ovviamente non è la competizione dei sogni per i tifosi di Madama, ma questa deve ...