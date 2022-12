Incendio in una comunità per ragazzi in provincia di Udine | un morto e due feriti Sedicenne grave al centro grandi ustionati di Verona

(Di sabato 31 dicembre 2022) Una persona è morta e altre due – una delle quali minorenne – sono rimaste intossicate in undivampato la notte scorsa in unapera Santa Caterina di Pasian di Prato (). Uno dei dueè un ragazzo di 16 anni che è stato trasportato in volo aldi. Le sue condizioni sono gravi. L’, completamente domato, è divampato intorno alle 2.30 per cause ancora in corso di accertamento, da parte dei vigili del fuoco, allertati dalla struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Sul posto operano anche i carabinieri della Compagnia die la polizia della Questura di. L'articolo proviene da Il Fatto ...

