Emergenza freddo | a Latina un Dormitorio temporaneo per i senza fissa dimora

(Di sabato 31 dicembre 2022)– Dal 24 dicembre scorso il Comitato didella Croce Rossa Italiana ha attivato ilper itetto. La struttura è allocata in prossimità dello stadio Francioni di. Il servizio è stato richiesto ed è svolto per conto dell’Amministrazione comunale di. Al momento, in queste prime sere, sono state ospitate circa 15 persone. La struttura può ospitare al momento circa 40 persone, con sezioni divise tra uomini e donne. Ilè basato su un “modulo abitativo” fornito dal Centro Operativo Nazionale per le Emergenze (CONE) della Croce Rossa Italiana, per il tramite del Comitato Regionale Lazio. Si tratta di una superficie di 250 metri quadrati coperti e riscaldati oltre ai servizi igienici. L’accesso è ...