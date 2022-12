Dichiarazione IMU 2022 | in scadenza oggi | l' adempimento può slittare

(Di sabato 31 dicembre 2022) Qualche mese in più a disposizione per la presentazione dellaIMU(anno d'imposta 2021). Lo slittamento è per tutti. Lo dice il decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre. La, in realtà, sarebbe, 31 dicembre. In primis ricordiamo che laIMU è unche devono fare i possessori di immobili ...

Ipsoa

Proroga al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021.