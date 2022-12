Capodanno in musica 2023 streaming e diretta tv | dove vedere lo show

(Di sabato 31 dicembre 2022) Canale 5 Questa sera, 31 dicembre 2022, su Canale 5 dalle 21 va in onda ilin, il tradizionale appuntamento dell’ultimo dell’anno. La location di quest’anno è Piazza De Ferrari a Genova. Alla conduzione troviamo Federica Panicucci, al timone dello serata per il quinto anno consecutivo. La serata prenderà il via non appena terminato il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Mailinintv e in? Ecco tutte le informazioni. In tv e in radio Appuntamento indalle 21, dopo il tradizionale messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre e ...

La Gazzetta dello Sport

379 del 16/12/20220, la Giunta comunale ha previsto per il giorno 31/12/2022 nell'ambito del cartellone delle festività natalizie, l'iniziativa 'in', da svolgersi in Piazza Vittorio ...Per consentire lo svolgimento in sicurezza del 'in', che si svolgerà questa notte a Campobasso, in piazza Vittorio Emanuele, il sindaco Gravina ha firmato l'ordinanza che vieta, dopo le 22 e fino al termine dei festeggiamenti per ... Capodanno in musica: tutti i protagonisti del concertone del 31 dicembre su Canale 5 Si terrà Domenica 1º gennaio 2023, alle ore 17:30 al Teatro Mercantini di Ripatransone il concerto del coro "Quelli che..non solo Gospel". L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ripatr ...Capodanno in musica 2023 location: dove si trova, qual è, Genova. Oggi, 31 dicembre 2022, lo show su Canale 5 con Federica Panicucci ...