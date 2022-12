Benedetto XVI e l’integralità del cattolicesimo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Vi sono personaggi che nella storia sono importanti; vi sono personaggi che invece hanno addirittura un’importanza storica: ma vi sono anche personaggi che segnano la storia definitivamente. Stamani, nelle prime ore del mattino, è giunta la notizia della morte diXVI, Papa emerito della Chiesa Cattolica. Senza dubbio egli è stato colui che per primo nell’epoca moderna ha rinunciato al Soglio di Pietro, ponendo questa drammatica scelta nella credibile altezza della propria personalità e del senso essenziale che ha la sovranità spirituale del Pontefice. La sua biografia è stata segnata dall’origine tedesca, dal ruolo assunto da giovane al Concilio Vaticano II, poi come vescovo prima e prefetto poi della Congregazione per la dottrina della Fede con Giovanni Paolo II. A Joaquin Navarro-Valls, indimenticabile portavoce di Woytila, quando gli si chiedeva come ...

Papa Francesco ha ricordato la figura del Papa Emerito, scomparso oggi all'età di 95 anni, parlando della gentilezza nel corso del Te Deum. ' Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile e gentile, sentiamo nel cuore tanta ...I VESCOVI ITALIANI, LA NOTA DELLA CEI, LA CONFERENZA EPISCOPALE 'La Chiesa in Italia esprime profondo cordoglio per la morte del Papa emerito'. Una nota della presidenza della Cei (Conferenza episcopale italiana) intreccia dolore, memoria e indicazioni pratiche . 'Ritornano le parole della 'declaratio' del 11 febbraio 2013, ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegno per riavvicinare gli anglicani e la Chiesa Cattolica romana" - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegn Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Benedetto XVI è stato ricoverato per 45 giorni alla Pio XI nel '91 per un ematoma intracerebrale e ha ricevuto anche la visita di Papa Wojtyla. A raccontarlo in esclusiva ...