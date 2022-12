Addio 2022 | i fatti più salienti accaduti in Italia e non solo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) : dall’elezione di Giorgia Meloni alla guerra in Ucraina Anche ilvolge al termine. È stato un anno ricco di avvenimenti per la nostra, non tutti felici, ma sicuramente significativi. Alcuni rimarranno nella storia del Paese, altri nel ricordo di molti per tanto tempo. Dalla politica, interna ed estera, allo Sport, ecco i momentidel. Cronaca La valanga della Marmolada è stato un evento disastroso verificatosi il 3 lugliosul ghiacciaio della Marmolada, al confine tra le Regioni Veneto e Trentino Alto Adige. La catastrofe è stata provocata da una slavina di ghiaccio e detriti che, distaccatasi improvvisamente, ha investito diversi alpinisti causando 11 vittime. L’alluvione di Ischia delè stato un evento calamitoso abbattutosi ...