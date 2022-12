Serie A | Napoli indebitato col fisco | problemi anche per le altre big | le cifre!

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La crisi economica di questi ultimi anni, aggravata in maniera notevole dalla pandemia, ha fatto sentire i suoi effetti, colpendo inevitabilmentelo sport e il calcio in particolare. Difficoltà che ha spinto difatti le società diA, chi più e chi meno, a creare dei debiti con ile a tal proposito era fissata oggi la data di scadenza per le squadre del nostro campionato per versare ali tributi scaduti lo scorso 22 dicembre.’s president Aurelio De Laurentiis(Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)Ecco quanto dovrà versare ilQuindi scadono oggi le prime 3 rate degli arretrati che le squadre di calcio professionistiche sono chiamate a saldare con il, dopo la sospensione ottenuta durante l’emergenza ...

Corriere dello Sport

Calcio 2022 - 2023C Girone C Squadra Turris Calcio Si è conclusa la breve telenovela sul nuovo allenatore della Turris . Dopo aver valutato diversi profili, la società biancorossa ha deciso di affidare il ruolo a ...Ilgiocava inB, ma il mio obiettivo era vincere il campionato e raggiungere laA per creare una squadra competitiva, il pubblico del San Paolo se lo meritava. Dissi a quel ... Napoli-Lille 1-4: Spalletti ancora ko al 'Maradona' Altro affare ultra visionario in prospettiva per gli sceicchi del Manchester City, che non si fermano con gli investimenti e in ottica futura hanno già individuato un altro tassello da inserire nella ...Questi i risultati delle gare di stasera, giovedì 29 dicembre, per i quarti di finale della Coppa Italia LNP 2022/23 Old Wild West di Serie A2. Si sono qualificate per la Coppa Italia ...