Paolo Bonolis | le prime foto con il nipotino Sebastian incantano il web | ' È uguale al nonno'

(Di venerdì 30 dicembre 2022)innamorato. Il conduttore di casa Mediaset è volato a New York insieme al resto della famiglia in occasione delle festività natalizie per incontrare per la primissima volta il suo ...

OGGI

nonno innamorato. Il conduttore di casa Mediaset è volato a New York insieme al resto della famiglia in occasione delle festività natalizie per incontrare per la primissima volta il suo ...è volato negli States con sua moglie Sonia Bruganelli e i figli Davide e Adele per conoscere il suo nuovo nipotino, Sebastiano, figlio di suo figlio Stefanoin ... Paolo Bonolis nonno tenerissimo con il nipote Sebastiano Paolo Bonolis è volato negli States per conoscere il suo ultimo nipotino, figlio di suo figlio Stefano Bonolis.Ma sull’identità della ragazza e sul suo ruolo nella famiglia Bonolis permane il mistero. Scopriamo insieme di chi si tratta. Tutti conoscono Paolo, ma pochi Davide. Ma di quale famiglia stiamo ...