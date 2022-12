(Di venerdì 30 dicembre 2022) Avevamo già annunciato che, purtroppo, non ci sarebbe stato alcundegli arretrati per il personale supplente del comparto Scuola. Una problematica che, in molti casi, si traduce con ben 4-5 mesi di stipendi arretrati, a causa della congestione del sistema e la mancanza sistematica di fondi. CLICCA QUI PER TUTTE LE ULTIME SU EMISSIONI CEDOLINO E PAGAMENTIL’pronta allocon il Ministero: “non possiamo tollerare altre discriminazioni” Marcello Pacifico, Presidente Nazionale, afferma che “una volta si è persa l’occasione per non discriminare il personale precario titolare di contratti brevi e saltuari e contratti Covid. Si continua a negare loro la riscossione dell’RPD e CIA mensili con una perdita di circa 80 euro mensili ...

Termometro Politico

Così come anticipato con un messaggio didel 21 dicembre, per tali lavoratori non era ... "una volta si è persa l'occasione per non discriminare il personale precario titolare di contratti ...Aumentanogli stipendi per la magistratura amministrativa , per cui lo stipendio medio è 150.arretrati vengono riconosciuti nel mese di dicembre 2022 automaticamente in busta paga daa ... Noipa, ancora nessun pagamento per supplenti. Anief verso lo scontro NoiPa cedolino gennaio 2023: le date dei pagamenti. Si torna alle date canoniche, dopo l'esigibilità anticipata di dicembre 2022.Arretrati docenti 2022 quando in busta paga. E' arrivato finalmente il giorno del pagamento degli arretrati per insegnanti e personale ATA.