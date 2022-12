Incidenti sul lavoro | i dati Inail | nei primi undici mesi del 2022 superati i mille morti Crescono del 30% le denunce di infortuni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Anche quest’anno in Italia sono morte sulpiù dipersone. Da gennaio a novembre, secondo idell’, sono state 1006 le vittime. Questo nonostante un calo del 9,9% rispetto agli stessidell’anno precedente. Se non bastasse il numero a quattro cifre dellebianche, è anche il dato assoluto delledio presentate nel corso dell’anno a testimoniare la mole del problema: 652.002, +29,8% rispetto allo stesso periodo del 2021, a cui vanno aggiunte le 55.732 nuove patologie di origine professionale segnalate, +9,7%. Senz’altro in questo quasi +30% dipesa, spiega l’, il numero di segnalazioni di contagio da Covid–19 avvenuto nell’ambiente ...