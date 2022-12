Il messaggio di EA Sports in ricordo di Pelè

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Si è spento all’età di 82 anni, dopo una lunga malattia, Pelé, Pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, leggenda del calcio brasiliano e mondiale, probabilmente il più forte giocatore di tutti i tempi insieme a Maradona Da circa un meseera ricoverato a San Paolo per problemi cardiaci e renali, conseguenze del tumore al colon di cui soffriva. A dare la notizia della sua scomparsa è stata una delle figlie, Kely Nascimento, con un post pubblicato su Instagram: Tutto ciò che siamo è grazie a te Ti amiamo infinitamente R.I.P. Anche Electronic Arts ha voluto ricordare “O Rey” con un brevepubblicato sui canali social: The King of The World’s Game.Obrigado, Pelé. pic.twitter.com/cRoncMhDye— EAFIFA (@EAFIFA) December 29, 2022 “Il re del gioco del mondo. Grazie ...

Corriere dello Sport

