(Di venerdì 30 dicembre 2022) Era evidente per chiunque, fin dalla formazionenuova maggioranza e dall’insediamento del nuovo, che quando le promesse elettorali avessero mostrato tutta la loro irrealizzabilità l’estrema destra avrebbe attivato, per compattare il proprio elettorato, la leva fortemente identitaria dell’attacco aie ai progressi, pochi invero, raggiunti in questi ultimi anni nel campo deicivili. La crisi economica crescente e la recrudescenzapandemia hanno accelerato il redde rationem: l’inevitabile e netto ridimensionamento delle promesse di politica economica (dal pos alla flat tax e alle pensioni) e di contrasto al Covid (recente la reintroduzione dei controlli per chi proviene dalla Cina) è stato rapidamente seguito da una ...

Gli effetti del Covid non sono però più quelli del 2020, per fortuna, ma quelli di un virus chele vie aeree superiori con sintomi simil - influenzali. In Veneto ad oggi ci sono solo ...E il Global Times: "Sta imponendo test obbligatori per i viaggiatori che arrivano dalla Cina, eppure il suoha detto che non è stata trovata alcuna nuova mutazione nei recenti arrivi "... Il governo attacca i diritti della persona: a rimetterci sono i poveri e i fragili "La povertà è solo la foglia di fico dietro cui questa destra nasconde la volontà di proibire alle persone tutto quel che contrasta con i propri principi..." - dal blog di S. Gallittu ..."Voi avete una strana idea della sicurezza. Sicurezza vuol dire anzitutto prospettiva di vita dignitosa. Sicurezza sul lavoro. Sicurezza di un salario dignitoso. Sicurezza di una pensione sufficiente" ...