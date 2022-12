Girl di Lukas Dhont gratis in streaming su MioCinema dal 30 dicembre al 4 gennaio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dal 30al 4ingratuito suin arrivo l'acclamatodel regista belga. In occasione dell'uscita al cinema di Close, nelle sale dal 4è lieta di offrire al suo pubblico la visione del primo film di, disponibile gratuitamente per una settimana, dal 30al 4. Esordio dietro la macchina da presa del regista belga,è stato presentato al Festival di Cannes dove è stato premiato con la Caméra d'or per la miglior opera prima, il Fipresci, il Queer palm, il premio per la miglior interpretazione maschile nella sezione Un Certain Regard a ...

Movieplayer

Dhont, la conferma 'Close' e la formula dell'esperienza umana. Quattro anni dopo lo stupefacente, il regista belga torna con lo sguardo sui temi della giovinezza e del trauma e si consacra ...... Boom, Boom, Boom!! // The Soundlovers Surrender // Aqua Barbie// 883 Hanno Ucciso L'uomo ... Alban It's My Life // KimLet It Be The Night // Robert Miles Children // Take That Back For Good ... Girl di Lukas Dhont gratis in streaming su MioCinema dal 30 ... In occasione dell’uscita al cinema di Close, nelle sale dal 4 gennaio, MioCinema è lieta di offrire al suo pubblico la visione di Girl, il primo film di Lukas Dhont, disponibile gratuitamente per una ...Dal 30 dicembre al 4 gennaio in streaming gratuito su MioCinema in arrivo l'acclamato Girl del regista belga Lukas Dhont.