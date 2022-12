Elodie e Andrea Iannone scappano al mare | c’è un dettaglio che fa sognare i fan

Info Cilento

Comiciando da Roma , al Circo Massimo ci saranno, San Giovanni, Franco126 e Madame , a Genova piazza De Ferrari vedrà sul palco: Annalisa, ...dallo spettacolo di Dario Ballantini con...Per annunciare il nuovo album, la fidanzata diIannone si è presentata ai follower in una veste totalmente inedita che, però, non ha convinto tutti.ha posato per uno shooting ... Andrea Iannone ed Elodie: la coppia sta per prendere un’importante decisione Nuova fuga d'amore per Elodie ed Andrea Iannone. I due sono scappati al mare ed i fan hanno notato un dettaglio da sogno: di cosa si tratta.Andrea Iannone ed Elodie, cosa sappiamo della coppia più chiacchierata del momento C'è una novità all'orizzonte ...