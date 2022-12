Csaba Dalla Zorza | Svelato il suo trucco per risparmiare sulla spesa | “Non farlo mai!”

Leggi su specialmag

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’esperta di cucina e savoir-fairemette a disposizione dei fan alcuni consigli preziosi peralimentare. Regina del galateo su Real Time, e cuoca provetta in Food Network,rappresenta un modello per molte massaie volenterose.Della(fonte youtube)Angelo del focolare, ma anche scrittrice e conduttrice televisiva, ha firmato il successo di programmi come “Cortesie per gli ospiti”, al fianco di Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Inoltre, ha collaborato con titani dell’editoria come Mondadori e Condè Nast Publications, vestendo inoltre i panni dell’opinionista per Radio Monte Carlo. La sua severità nei giudizi è spesso mitigata da ...