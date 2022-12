Calcio | mercato Inter | si pensa a Smalling per la difesa | in quota anche l' opzione Scalvini

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - La mancata risoluzione della questione Skriniar, che ancora non ha accettato il rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo giugno, non fa dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi che stando a rinforzare la retroguardia già a partire da questa sessione di. L'obiettivo del tecnico nerazzurro è il centrale inglese della Roma Chris, dato partente, entro il 31 gennaio, a 3 volte la posta su Snai. Stessa, riporta Agipronews, di una partenza già nel prossimo mese del nuovo gioiello dell'Atalanta, Giorgio, già nel giro della nazionale e sul quale la dirigenza dell'stando di mettere in piedi un'operazione simile a quella che ha portato a Milano Alessandro Bastoni.

Sky Sport

La difesa dell' Inter è al centro di numerose chiacchiere di. Il rinnovo di Skriniar è una questione spinosa, che il club nerazzurro probabilmente si trascina dietro da troppo tempo, ma non è l'unica a riguardare un reparto che potrebbe essere ...'A Napoli c'è ormai una tradizione di scaramanzia e di speranza di festa unendoe botti a Capodanno . Quest'anno abbiamo sequestrato finora anche bombe grandi, fino a tre ...ilnero del ... Calciomercato, gli acquisti più costosi del 2003: che fine hanno fatto Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - La mancata risoluzione della questione Skriniar, che ancora non ha accettato il rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo giugno, non fa dormire sonni tranquilli a.Con lo slovacco già in rosa, l'italo-brasiliano non avrebbe spazio e dovrebbe giocarsi il posto da titolare. "L'agente di Jorginho apre ad un ritorno a… Leggi ...