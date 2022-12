Walter Sabatini sulla Juve | ' Mi sento defraudato | ho perso uno scudetto con la Roma'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) SALERNO - Il calcio gli manca. È davvero il suo ossigeno, la sua linfa vitale. "Costruire una squadra è il momento più bello della vita per me", dice con uno sguardo innamorato e allo stesso tempo ...

Nello splendido scenario del Complesso San Michele, a Salerno, ieri seraha ricevuto il premio come miglior direttore sportivo dell'anno che sta per chiudersi nell'ambito del Festival ...Intervista al Corriere dello Sport perche ha affrontato diversi temi legati all'attualità calcistica, sia quelli di campo sia quelli extra con l'inchiesta plusvalenze che coinvolge la Juventus e non solo. Proprio sull'... Sabatini sulle plusvalenze: "Mentre la Juve agiva io ho perso un campionato con la Roma" Intervista al Corriere dello Sport per Walter Sabatini che ha affrontato diversi temi legati all'attualità calcistica, sia quelli di campo sia quelli extra con l'inchiesta plusvalenze che… Leggi ...Sabatini dice di sentirsi "defraudato" dalla Juventus, dopo le ultime rivelazioni sul club bianconero in sede di tribunale. Ma a cosa si riferisce esattamente