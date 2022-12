La Gazzetta dello Sport

Per laè la seconda tripletta in Coppa del Mondo: ci riuscì sempre a Semmering nel 2016. La pista austriaca l'ha vista trionfare in tutto 7 volte in carriera. Con il successo di oggi La ...Aleksander Aamodt Kilde 6.5 : dopo 3 vittorie su 4 discese, e la prova di ieri nella quale aveva fatto letteralmente il vuoto, oggi tutti ci aspettavamo un Kilde nuovamente dominante. Invece il ... Shiffrin imprendibile: tripletta a Semmering e 80° successo in Coppa La statunitense conquista lo slalom davanti a Moltzan e Duerr, è a due lunghezze dal record di successi della Vonn. Male le italiane ...Mercoledì di grande importanza per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023 con due gare che ci hanno detto parecchio, anche in ottica corsa alla Sfera di Cristallo. Gli uomini erano di scena a Borm ...