Salto con gli sci femminile | Pinkelnig vince ancora a Villach e va in fuga nel Silvester Tournament 13ma Lara Malsiner

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Evacentra la doppietta a, imponendosi anche in gara-2 e piazzando un allungo già quasi decisivo al comando della seconda edizione del. La leader della classifica generale della Coppa del Mondodicon gli sci 2022-2023 si è confermata superiore alla concorrenza sul trampolino piccolo austriaco, firmando il miglior punteggio in entrambe le serie come già avvenuto ieri in gara-1. Terzo successo in stagione e sesto della carriera nel circuito maggiore per la 34enne nativa di Dornbirn, che ha trionfato con 5.6 punti di margine sulla tedesca Katharina Althaus (scivolata ora a -87 dain Coppa del Mondo) e 9.1 sulla slovena Nika Kriznar, al secondo piazzamento consecutivo sul podio dopo la terza piazza ottenuta ...

OA Sport

Il processo a 3nm di TSMC rappresenta la tecnologia per i semiconduttori più avanzata in termini di potenza e prestazioni e portasé unimportante rispetto ai 5nm. In confronto a quest'......XX Marzo mettono a disposizione anche gli impianti del Bob di Cesana e i trampolini dela ... Se questo è lo schema di gioco l'assessorato in accordoil Coni regionale sta lavorando per offrire ... Salto con gli sci femminile, Silvester Tournament: Lara Malsiner in top10 nelle qualificazioni per gara-2 a Villach! Tra le molte ricorrenze dell'anno 2023 che rimandano alla storia dell'automobile, parecchie - oltre ad importanti anniversari di nascita come i 125 anni di Enzo Ferrari e di Battista 'Pinin' Farina - ...Tutti vogliono Sofyan Amrabat. Dopo il grande Mondiale disputato col Marocco in Qatar, il centrocampista della Fiorentina ha attirato l'attenzione ...