Sabatini contro la Juve | «Mi sento defraudato di uno Scudetto»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) «Mi». Non usa mezzi termini Waltercommentando l’inchiesta Prisma che vede nell’occhio del ciclone lantus in relazione ai bilanci 2018/19, 2019/20 e 202/21 sia per quanto riguarda le cosiddette “manovre stipendi” sia per quanto concerne le “operazioni incrociate”. «Mentre lafaceva quello che le viene contestato – raccontain L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Sportitalia

L'ex giocatore e dirigente Walterha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'Il Corriere dello Sport'. Cosa pensa dell'... Basta ricordare come hanno vintola Salerni - tana l'anno ...... altri argomenti che tocca,risponde anche ad una domanda in merito all'inchiesta che ... Basta ricordare come hanno vintola Salernitana l'anno scorso: quel punto a Roma sarebbe stato ... Napoli, Sabatini esalta Spalletti: "Gioca un calcio erotico, che dà ... Lunga intervista del Corriere dello Sport a Walter Sabatini, che ha parlato anche del ritorno della Serie A dopo il Mondiale e della lotta scudetto. Sabatini, come ripartirà il ...Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana tra le altre, ha parlato della corsa scudetto: le sue parole sulla Lazio Walter Sabatini ha parlato in questi termini della corsa scudetto ai m ...