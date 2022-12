(Di giovedì 29 dicembre 2022) RFI, al via dueper un valore totale di 135di euro, finanziati anche con fondi PNRR Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea duedal valore complessivo di 135di euro, finanziati anche con fondi PNRR . L'obiettivo finale è l'affidamento della progettazione esecutiva e ...

Affaritaliani.it

... e segue l'approvazione del progetto definitivo da parte della Commissaria Straordinaria di Governo Vera Fiorani , Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di. Nel dettaglio, la prima fase ...Negli ultimi mesi sono stati aggiudicati i lotti Dittaino - Catenanuova ed Enna - Dittaino ele gare per le tratte Lercara - Caltanissetta, Caltanissetta - Enna, il nodo di Catania e, oggi, ... RFI: lanciate due nuove gare per 135 milioni in Lombardia Pubblicate le nuove gare di RFI per il raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo – Montello e il potenziamento infrastrutturale dello Scalo di Brescia ...Dopo il via libera del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ecco i nuovi, attesi bandi per l'Alta velocità ferroviaria al Sud. I più rilevanti riguardano i primi lotti ...